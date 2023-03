BYD Aktie: Es ist Zeit für eine Trendwende!

Die Aktie von BYD hat in den letzten 12 Monaten eine negative Renditeerwartung erzeugt. Im Vergleich zu Unternehmen aus dem Consumer-Cyclical-Sektor liegt die Rendite von BYD mit 0,06 Prozent deutlich unterhalb des Durchschnitts (-6650 Prozent). Auch innerhalb der Autohersteller-Branche ist die Performance im letzten Jahr mit -3683,33 Prozent enttäuschend.

Zwar hat BYD in den vergangenen Jahren ein starkes internationales Wachstum verzeichnet und sich auf dem chinesischen Markt als führender Hersteller elektrischer Fahrzeuge etabliert. Der Mangel an Rohstoffen und Halbleitern sowie der verschärfte Konkurrenzkampf hemmen jedoch das zukünftige Wachstumspotential des Unternehmens.

Mit Blick auf die Zukunft sind begrenzte Chancen für ein nachhaltiges Wachstum absehbar, obwohl das Unternehmen weiterhin innovativ agiert und...