BYD-Aktie: Es gibt Grund zur Hoffnung!

Aktien aus dem Raum Asien/Pazifik haben nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankentreffen in Jackson Hole vom Freitag zum Auftakt in die neue Woche teils erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Der australische S&P/ASX 200 büßte fast zwei Prozent ein. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es sogar um 2,66 Prozent in die Tiefe. Deutlich besser lief es… Hier weiterlesen