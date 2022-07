BYD-Aktie: Es geht voran!

BYD sorgte für große Freude, als kürzlich verkündet werden konnte, dass im zweiten Quartal Konkurrent Tesla in Sachen Auslieferungszahlen überholt werden konnte. Damit dieser erfreuliche Trend nicht nachlässt, drängt der chinesische Autobauer mehr und mehr in internationale Märkte. Auch in Europa sollten die Stromer von BYD künftig häufiger anzutreffen sein. Der Blick richtet sich aber auch nach Osten. Kürzlich gab… Hier weiterlesen