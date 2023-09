BYD-Aktie: Es geht los!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD ist in die neue Woche recht optimistisch und gut gestartet. Die Chinesen konnten mit dem kleinen Plus der ersten Handelsstunden – es ging um etwa 0,5 % aufwärts – die Börsen in Atem halten. Denn: Der Handel mit der Aktie dreht sich nun um eine runde, bedeutende Marke.

BYD: Nun geht es drum!

Nun geht es darum, die Marke von 30 Euro wieder zu überwinden, meinen Chartanalysten mit Blick auf den Verlauf des Aktienkurses in den vergangenen Monaten. Immer wieder hat BYD dabei um diese Marke changiert. Auch Ausbrüche über die 30er-Hürde sind wieder einkassiert worden. Im großen Bild jedoch ist und bleibt die Aktie damit charttechnisch betrachtet noch immer im Aufwärtstrend. Die Notierungen können aus dieser Situation heraus aktuell neue Kraft sammeln.

Die jüngste wirtschaftlich eventuell bedeutende Nachricht bezieht sich...