BYD-Aktie: Es geht doch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

BYD ist auch Donnerstag massiv in die Höhe geklettert. Die Notierungen haben einen Aufschlag von fast 1 % realisiert, der am Ende den Kurs in Richtung von fast 25 Euro trieb. Noch fehlen einige Cent, Charttechniker sind mittlerweile aber der Ansicht, es fehlte nicht viel. Das wäre ein vielversprechender Durchbruch, heißt es. Denn: Darüber sind kaum noch Hürden für weitere Kursgewinne zu sehen. Aus reiner Sicht der Charttechnik finden sich lediglich in Höhe von 27 bis 28 Euro noch nennenswerte Widerstände.

BYD auf dem Weg?

Wirtschaftlich betrachtet hat sich in den vergangenen Wochen nicht viel entwickelt. Die Aktie ist ohnehin vergleichsweise günstig bewertet, heißt es. Deshalb ist es erstaunlich, dass jetzt die Kehrtwende gelingt. Eine gute Nachricht gab es: BYD wird als Nr. 1 am E-Fahrzeugmarkt geführt, bestätigte eine neue Studie aus Südkorea.

