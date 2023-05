BYD-Aktie: Ernst nehmen - Chinesen waren noch nie stärker!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

BYD ist Ihnen und mir sicherlich als chinesischer Konzern und Elektroauto-Hersteller bekannt. Es scheint jedoch manchmal, dass deutsche Automobilkonzerne diesen Wettbewerber nicht ernst genug nehmen, während andere bereits aufmerksamer sind.

Ford erkennt die brisante Situation

Ford-CEO Jim Farley hat am vergangenen Donnerstag deutlich seine Meinung zu BYD geäußert. Er betrachtet das Unternehmen als einen weit größeren Rivalen als Toyota oder General Motors. BYD gelang es erfolgreich in China Fuß zu fassen und beginnt nun mit einer umfangreichen globalen Expansion. (Wie ich bereits berichtete, hat BYD Volkswagen in China sogar schon von der Spitzenposition verdrängt.)

Hochwertige Fahrzeuge zu attraktiven Preisen

Die Modellpalette von BYD zeichnet sich durch qualitativ hochwertige Fahrzeuge...