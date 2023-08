BYD-Aktie: Entscheidende Entwicklungen stehen bevor

Am Dienstag musste BYD einen leichten Rückschlag hinnehmen. Die Aktienkurse erlebten dabei einen Verlust von ungefähr -1 %, der jedoch die grundlegende Ausrichtung der BYD-Aktie kaum beeinflusst hat. Es wird erwartet, dass die Börsen vor allem auf den Tag hinfiebern werden, an dem BYD seine Finanzergebnisse präsentiert. Hierbei handelt es sich um Quartalszahlen bezogen auf das 2. Quartal.

BYD: Positive Aussichten stehen bevor

In den letzten Wochen konnte BYD mit starken Leistungen in wirtschaftlicher Hinsicht glänzen. Das Unternehmen überzeugte sowohl im Bereich des E-Fahrzeuge-Verkaufs als auch in Bezug auf die Produktionszahlen und übertroffen teilweise sogar fast zu 100% ihre Vorjahreswerte.

Trotzdem kamen aus China jüngst gemischte Nachrichten zum Vorschein und hinterließen einige Fragezeichen in der Automobilbranche...