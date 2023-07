BYD Aktie: Enormer Auftragseingang!

BYD hat den Freitag mit relativ moderaten Kursen beendet. Das chinesische Unternehmen verzeichnete einen Abschlag von -1,10 %, liegt aber im aktuellen Jahr immer noch mit einem Plus von 32,00 % an der Spitze. Aufgrund starker Verkaufs- und Produktionszahlen zieht BYD aktuell viel Aufmerksamkeit auf sich und konnte jüngst einen bedeutenden Auftrag aus London an Land ziehen.

Erfolgswelle für BYD

Es wurde kürzlich bekannt, dass BYD einen erfolgreichen Juni absolviert hat. Dabei konnte das chinesische Unternehmen die Verkaufszahlen sowie die Produktion seiner Fahrzeuge nahezu verdoppeln.

Bemerkenswert dabei ist: BYD setzte komplett auf NEVs – Fahrzeuge mit alternativen Antrieben -, und verzichtete völlig auf Automobile mit konventionellen Antriebstechnologien. Diese Zahlen sind umso beeindruckender, da dies möglicherweise nicht...