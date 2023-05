- BYD Aktie: Energiegeladene Investition in die Zukunft

BYD integriert nun seine innovative Blade-Batterie in Energiespeichersysteme und setzt die Technologie nicht mehr nur in Personenkraftwagen sowie Elektrobussen ein. Durch das modullose und packungslose Design der Batterien können 36 Prozent weniger Komponenten verwendet werden, was zu einer optimierten Systemintegration führt. Dieser erweiterte Einsatzbereich ist ein bedeutender Schritt für BYD im Bereich der Batterietechnologie.

Die Vorteile dieser Herangehensweise sind eine Raumausnutzung von etwa 98 Prozent sowie eine Erhöhung der strukturellen Festigkeit um rund 30 Prozent. Im März 2020 präsentierte BYD offiziell seine auf Lithium-Eisenphosphat basierende Blade-Batterie und lancierte im Juli desselben Jahres die Flaggschiff-Limousine Han, welche als erstes Fahrzeug mit diesem Batteriepaket ausgestattet war. Mittlerweile...