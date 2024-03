BYD-Aktie: Endlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Endlich hat die Aktie von BYD wieder den Sprung auf mehr als 23 Euro geschafft. Die Notierungen sind aus der Sicht von Analysten in den vergangenen Tagen stabiler geworden. Nun ging es am Freitag um über 0,8 % aufwärts. Damit ist der Aufwärtstrend bei weitem nicht erreicht. Dennoch ist die Aktie immerhin nun wieder in einem positiveren Flow. Der Marktwert kletterte auf ca. 70 Milliarden Euro.

Geht es nach den Analysten, soll der Titel sogar mehr als 100 Milliarden Euro am Markt wert sein. Die Kurse sind nach deren Schätzung – zusammengefasst auf Marketscreener – ungefähr 35 bis 47 Euro wert oder vielmehr: als Ziel wert. Das würde dazu führen, dass die Aktie um mehr als 60 % klettern könnte. Für das wirtschaftliche Potenzial gibt es durchaus Belege.

BYD: Doch stärker

Die Chinesen sind im Grunde doch stärker, als der Markt dies annimmt oder angenommen hat. Beleg dafür waren jüngst die vorgestellten Zahlen zum gesamten Jahr 2023. Dabei soll BYD ungefähr einen Gewinn von 29 bis 31 Mrd. Yuan erwirtschaftet haben. Das sind grob kalkuliert in der Mitte 3,85 Mrd. Euro. Dabei ist die Aktie wie beschrieben 70 Mrd. Euro wert. Das KGV für das vergangene Jahr läge rechnerisch also bei gut 17. Das ist im Verhältnis zu den sonst üblichen Bewertungen bei und für BYD nicht viel. Die Aktie war in aller Regel mit mehr als 20 bewertet worden.

Die KGV-Bewertung für das laufende Jahr liegt rechnerisch bei etwa 13,6. Auch das ist vergleichsweise niedrig, wenn die historische Bewertung herangezogen wird. Ein KGV von 20 gilt – den Erfahrungen nach – bei BYD als normal.

Daraus speisen sich sicherlich auch die Schätzungen der Analysten, wie sie derzeit noch publiziert werden. BYD ist also vergleichsweise noch gut aufgestellt. Die Börsen müssten es nur noch honorieren – daran hapert es.

