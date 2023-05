BYD-Aktie: Eine vielversprechende Gelegenheit?

Am Freitag vor dem Wochenende konnte BYD einen weiteren Schritt in Richtung der nächsten Hürde unternehmen. Trotz erheblicher Verluste in den vorausgegangenen Tagen gelang der Aktie ein Aufschlag von nahezu 3%. Analysten bewerten dies als beachtlich, da sie die zuvor verzeichneten Kursverluste kaum nachvollziehen konnten.

BYD: Fortschritte sind unübersehbar

Am Donnerstag musste die Aktie jedoch einen Kursabschlag von über -5% hinnehmen. Dies wurde zunächst als Folge von Gewinnmitnahmen interpretiert, wahrscheinlich zurecht, denn bisher wurden keine zusätzlichen Nachrichten oder Informationen veröffentlicht, welche das Geschehen anders erklären könnten.

In den letzten Wochen konnte BYD mehrfach positive Nachrichten auf dem Markt verbreiten. So läuft der chinesische Automarkt – immerhin wichtigster Automarkt der Welt –...