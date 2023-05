- BYD-Aktie: Eine neue Ära beginnt

Die Aktie des chinesischen Batterie- und Fahrzeug-Konzerns BYD stagniert aktuell um die 30-Dollar-Marke, obwohl zuletzt gute Nachrichten verkündet wurden. Zum einen verzeichnete das Unternehmen deutlich gestiegene Auslieferungszahlen im Pkw-Segment und zum anderen wurde kürzlich bekannt, dass Tesla in seinem Werk in Grünheide Akkus von BYD verbaut. Konkret handelt es sich dabei um den 55kwh-Akku mit einer Reichweite von 440 Kilometern WLTP. Die LFP-Blade-Batterie von BYD gilt als besonders langlebig, effizient und sicher und wird beim kleinsten Model Y verbaut. Diese Neuigkeit konnte jedoch keinen Impuls an den Börsen erzeugen; vom durchschnittlichen Kursziel aus 25 Analysen liegt die BYD-Aktie noch rund 45 Prozent entfernt.

Zusammenfassend:

– Die Aktien von BYD stagnieren trotz guter Neuigkeiten

