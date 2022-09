BYD-Aktie: Eine Kerzenformation, die Hoffnung macht!

Die Aktie des chinesischen Batterie- und Elektrowagenherstellers BYD ist mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Montag stiegen die Kurse an der Heimatbörse in Hongkong um 1,33 Prozent an. Im Tagesverlauf wurde ein Hoch bei 217,4 Hongkong-Dollar (HKD) markiert. Die Aktie ist weiterhin auf der Suche nach einem Boden. Signale für eine Trendwende würden entstehen, wenn es gelänge endlich… Hier weiterlesen