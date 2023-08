BYD-Aktie: Eine Katastrophe aus China?

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD setzte am Mittwoch ihren absteigenden Kurs fort und verzeichnete einen Rückgang von mehr als -1,7 %. Damit zeigt sie sich klar auf einem Abwärtstrend. Tatsächlich sind die Kurse in den letzten vier Handelstagen gesunken, wobei der jüngste Rückgang etwas geringer ausfiel als an den vorangegangenen Tagen.

Es bleibt offen, ob sich BYD rasch erholen und frühere Höhen erreichen wird. Dies könnte von zwei Entwicklungen abhängen.

BYD: Worauf es ankommt

Der jüngste Abwärtsrutsch von BYD ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass China als Markt – sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch speziell für das Automobilsegment – wieder einige Fragezeichen aufwirft. Die Zentralbank senkte die Zinsen, um die Nachfrage nach Darlehen zu stimulieren. Laut neuesten Berichten befürchten Chinesen...