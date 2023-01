BYD-Aktie: Drei neue Elektro-SUVs!

Das Unternehmen möchte in diesem Jahr drei neue Elektro-SUVs auf den Markt bringen. Dies ging aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Xinhua hervor. Der elektrische Geländewagen ATTO 3 soll Ende Januar in Japan auf den Markt kommen. Im Laufe des Jahres sollen in Japan zwei weitere SUV-Modelle hinzukommen. BYD möchte bis 2025 mehr als 100 Händler erreichen. Schon mit dem Batteriegeschäft und Elektrobussen hat BYD in Japan Fuß gefasst. Wie sieht es eigentlich mit dem Kurs der BYD-Aktie aus?

Stabilisierung oberhalb guter Unterstützung!

Die Bären konnten den Aktienkurs bis in den November letzten Jahres fast exakt auf das Tief vom März drücken. Dort gab es einen Doppelboden und seitdem haben die Bullen wieder das Sagen. Preislich ist der Bereich von etwa 21,50 USD also als herausragende Unterstützung anzusehen. Ungünstig erscheint der Aspekt, dass möglicherweise eine übergeordnete Trendwende stattfindet. Wichtig ist es nun, die besprochene Support-Area weiterhin überboten zu halten. Viel mehr muss es den Bullen der BYD-Aktie gelingen, Richtung 40,00er-Marke anzuziehen.

Die Trends sind bullisch!

Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die BYD-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

