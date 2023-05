- BYD-Aktie: Drei haben noch Grund zur Hoffnung!

Nachdem die BYD-Aktie Mitte März einen Kursrückgang verzeichnete, schien sie sich dank positiver Analystenmeinungen und den ambitionierten Expansionsplänen des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers zunächst zu erholen. Von etwa 25 US-Dollar stieg der Aktienkurs auf fast 33 US-Dollar – ein Zuwachs von rund 30 Prozent. In der vergangenen Woche ging es jedoch wieder spürbar bergab, am Freitag fiel die BYD-Aktie in New York sogar unter die Marke von 30 Dollar. Doch dies hat keine Auswirkungen auf die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens.

BYD plant Produktion in Europa bis 2025

Es ist seit geraumer Zeit bekannt, dass BYD nicht nur Elektroautos in Europa vertreiben möchte, sondern auch langfristig eine eigene Produktion auf dem Kontinent anstrebt. Zu Beginn des Jahres gab es Berichte über Verhandlungen zwischen BYD und Ford...