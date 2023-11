BYD-Aktie: Dramatische Entwicklung für Deutschland

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Deutschlands Autohersteller verlieren an Boden, so eine Mitteilung vor wenigen Minuten am heutigen Mittwoch. Die Chinesen um BYD – die Aktie verlor etwa -0,4 % – gewinnen demgegenüber an Anteilen am Markt. Solche Aussagen decken sich mit dem, was in den vergangenen Wochen deutlich geworden ist. BYD hatte jüngst seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Dabei hat BYD auch die Ergebnisse für die abgelaufenen neun Monate gemeldet. Der Umsatz war im Vergleich zum vorhergehenden 9-Monats-Zeitraum 2022 massiv geklettert. Es ging um gut 141 % nach oben, so die Zahlen. Der Gewinn kletterte – je nach verwendeter Gewinngröße – um bis zu 80 %.

Monat für Monat zeigt BYD zudem, dass die Anzahl der verkauften und die Zahl der produzierten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEVs) deutlich steigen. Die jeweiligen Steigerungsraten im...