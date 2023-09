BYD-Aktie: Das Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Mittwoch ordentliche Rückschläge erleiden können – die Marke von 30 Euro wurde schon wieder unterkreuzt. Dennoch gibt es eine bemerkenswerte Sache!

BYD hat mit dem Kursverlust nur kurzfristig ein Problem erzeugt – dies ist rein charttechnischer Natur. Die Marke von 30 Euro bleibt wichtig.

Tatsächlich liegt die Aktie im laufenden Jahr weit vorne. Die Marktkapitalisierung ist zudem mit 91,5 Milliarden Euro enorm.

BYD bleibt tendenziell auch charttechnisch und technisch auf dem Weg nach oben.

BYD: Das sind Aussagen

Warum BYD am Mittwoch nach unten gesackt ist, bleibt naturgemäß unbekannt. Die Investoren melden sich mit ihren Aktivitäten nicht an. Dennoch: Es steht zu vermuten, dass die EU mit ihrer Politik der Abschottung am E-Fahrzeugmarkt, die jetzt bekannt wurde, hier einen Stich geleistet hat.

Wird dies am Ende...