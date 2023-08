BYD-Aktie: Dieses Ereignis wird explosiv

BYD hat am Dienstagmorgen mit relativ unterdurchschnittlichen Werten enttäuscht. Nach einem Gewinn von +0,7 % am Vortag sind die Kurse am Dienstag erneut um -1,2 % gesunken. Das dürfte für Investoren, die einen bedeutenden Durchbruch bei einem anstehenden Ereignis erhoffen, nicht zufriedenstellend sein. Dieses Ereignis wird voraussichtlich am 28. August stattfinden.

Das Quartals-Review: Diese Faktoren entscheiden bei BYD

Die Quartalszahlen werden unseren Blick auf BYD am 28.8 neu ausrichten. Aktuell scheint es noch recht schwierig zu sein, eine genaue Beurteilung der Chinesen abzugeben – so sieht es jedenfalls aus. Trotzdem sind die Umsätze im laufenden Jahr nach Schätzungen mit über 77 Milliarden Euro beachtlich hoch.

Sollten diese Schätzungen auch für das kommende Jahr zutreffen, könnte ein Anstieg auf rund 94 Milliarden...