BYD Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme an negativen Kommentaren über Byd in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist stark gesunken und die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionen über Byd waren insgesamt geringer als üblich und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Byd einen Wert von 38,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 36. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Byd im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,68 Prozent erzielt, was 7,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Automobile" liegt die Rendite sogar um 7,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Byd derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Byd daher verschiedene Bewertungen, von "Schlecht" bis "Gut", basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, technischer Analyse und Branchenvergleich.