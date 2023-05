BYD-Aktie: Darum sind die Prognosen gut und es besteht Wachstumspotenzial!

Es gibt doch immer wieder sehr interessante Nachrichten. Das Unternehmen BYD prüft derzeit die Errichtung eines neuen Pkw-Werks in Europa und beweist somit erneut seine außerordentliche Fähigkeit, sich in der Branche zu etablieren. Trotz des Rückzugs anderer Unternehmen sieht BYD die Möglichkeit, seine Präsenz weiter auszubauen. Laut einem Bericht von China Daily sucht BYD derzeit noch nach einem geeigneten Standort für die neue Fabrik.

Parallel zu den Plänen für das europäische Werk verhandelt BYD auch mit der französischen Regierung über die Errichtung eines Produktionsstandortes in Frankreich. Das Unternehmen forciert seine Bemühungen, im Ausland zu expandieren und hat bereits weitere Projekte in der Pipeline. Anfang 2023 wird BYD ein Werk in Thailand errichten und einen lukrativen Vertrag über den Verkauf von 100.000...