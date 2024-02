BYD Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Aktie von Byd weist eine Dividendenrendite von 0,66 Prozent auf, was 4,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 Prozent in der "Automobile"-Branche wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Hinblick auf die Aktienkurs-Performance liegt Byd im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 19 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -23,61 Prozent. In der "Automobile"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -15,35 Prozent, wobei Byd mit einer Rendite von -23,61 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Byd liegt bei 24,72, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Beim RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht und einen Wert von 63,52 aufweist, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Byd eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung festgestellt. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung als "Schlecht" eingestuft.