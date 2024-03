BYD-Aktie: Darauf achtet kaum jemand!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Krise bei BYD aus China scheint sich gegenwärtig fortzusetzen. Der Titel ist an den Börsen in der vergangenen Woche um fast -6 % zusammengebrochen. Das ist ein mächtiger Rückschritt, den die Chinesen erst einmal wieder einfangen müssen. Denn damit summiert sich der Verlust in den vergangenen drei Monaten schon wieder auf fast -19 %. Jetzt gibt es indes anders als in den Vorwochen für Verluste sogar einen Grund. Analysten werden dies nicht gerne hören, denn die gehen noch immer von einem Kursziel bei gut 35 Euro aus!

BYD: Das will wohl niemand so richtig hören!

Konkret: Im Februar sind die Verkaufszahlen für E-Fahrzeuge im Vergleich zum Februar 2023 zurückgegangen. Das ist eine Niederlage, die BYD so lange nicht mehr hatte. Das wirft ein Licht auf die E-Fahrzeugszene. Zerplatzen nun die Kursziele von über 60 %?

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre BYD-Analyse von 10.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BYD jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD Aktie

