BYD-Aktie: Damit hätte wohl niemand gerechnet!

BYD hat mit sehr interessanten Nachrichten am Dienstag den Markt betreten. Die Citigroup etwa hat die BYD als einen der Top-Werte des Marktes bezeichnet und diese Einschätzung damit wiederholt. Zudem wurde eine Ausgründung bekannt, die am Markt bis dato allerdings zumindest in den Kursen noch kein sonderlich großes Echo fand. Am Dienstag sind die Kurse in den ersten Handelsstunden um… Hier weiterlesen