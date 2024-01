BYD-Aktie: Da ist es wieder!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD löst Ängste und Sorgen aus, so die Vermutung auch am Donnerstag. Schon wieder hat die Aktie aus China einen Minuswert von -1 % verbuchen müssen. Die Notierungen sind auf dem Weg nach unten aktuell kaum aufzuhalten. Denn den starken Tagen folgen stets wieder neue schwächere. Die Hoffnung auf ein Wachstum in China sollten nach Nachrichten am Donnerstagmorgen chinesische Aktien stimulieren. Diese Nachricht jedoch geht zumindest an BYD offenbar vorbei. Hier zeigt sich nichts stimuliert.

China leidet darunter, dass das Wirtschaftswachstum als schwach eingestuft wird. Die Notierungen von BYD sind dabei aktuell ein Signal dafür, dass der Wert der chinesischen Aktien quasi parallel zu den sinkenden Wirtschaftszahlen in China – und also nicht durch das Unternehmen bedingt – sinkt.

China-Stimuli helfen kaum

China hat das kürzlich diagnostizierte Wirtschaftsproblem nicht im Griff. Die Stimuli mittels Zinserhöhungen werden so nicht kommen, die Regierung indes soll hier jetzt helfen. Wie beschrieben: BYD schert sich an den Börsen darum nicht.

Schade, mögen Beobachter denken. Denn BYD ist unverändert die Nr. 1 am Markt, noch vor Tesla. Nun hat Tesla-Gründer und Eigentümer (Haupteigentümer) Elon Musk beschrieben, dass die Unternehmen aus China ohne Handelsbeschränkungen den Markt quasi überrollen würden. Anders herum gesagt: China ist allgemein der große Wirtschaftsfeind, BYD und andere Unternehmen für Tesla ohnehin.

Das ist auch ein Lob für BYD. Der Markt scheint sich nicht dafür zu interessieren. Dabei bleibt BYD ungewöhnlich günstig. 2024 wird das Unternehmen ein KGV von ca. 13,6 aufweisen. Das ist auch in der Geschichte noch sehr günstig. Das KUV ist wie kürzlich beschrieben mit ca. gut 0,5 gleichfalls günstig.

Nur Analysten sehen das noch: Die meinen, das Unternehmen habe eine Chance auf Aktienkurse zwischen umgerechnet 35 und 37 Euro. Das wären über 50 %!

