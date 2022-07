BYD-Aktie: Da hat selbst NIO keine Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Was war das für eine Woche für BYD an der Börse: 41,85 Euro waren die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugproduzenten am Ende der Vorwoche in Frankfurt noch wert, zugleich ein neues Allzeithoch. Am vergangenen Dienstag aber rauschte die BYD-Aktie urplötzlich zweistellig nach unten, fand erst am Mittwoch bei 33,55 Euro einen Boden – ein Minus von zwischenzeitlich fast 20… Hier weiterlesen