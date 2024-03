BYD-Aktie: Die Chinesen kommen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

In den vergangenen Tagen zeigte sich, dass China E-Fahrzeuge in großer Zahl nach Europa verschifft. In der EU möchte vor allem BYD richtig Fuß fassen – und schafft an den Börsen mittlerweile wieder ein kleines Comeback nach oben. BYD konnte am Freitag noch 1,4 % gewinnen und sieht sich inzwischen wieder bei Kursen von mehr als 23 Euro angekommen. Die Kurse sind indes noch immer im formalen Abwärtstrend, wie alle Statistiken zeigen.

Analysten heben den Daumen!

Auf der anderen Seite sind die Analysten derzeit sehr zuversichtlich für die Aktie der BYD. Die soll nach deren Auffassung um gleich 55 % bzw. etwa mehr steigen können. Die Kurse könnten einen Marktwert von über 100 Mrd. Euro erreichen, hat nun ein Analyst ausgerechnet. Das wäre zumindest auf Basis des KGV auch noch drin: Die Aktie ist mit einem KGV von aktuell ca. 13,5 noch günstig bewertet.

