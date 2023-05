- BYD-Aktie im Check: Was treibt den Kurs?

Die BYD-Aktie verharrt trotz eines Plus von 15 Prozent seit Jahresbeginn in einer Seitwärtsbewegung. Der chinesische Auto- und Batteriehersteller hat nun seine Absatzzahlen für den Monat April bekannt gegeben: Rund 210.000 Fahrzeuge verkauften die Chinesen, nahezu eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Jedoch fiel das Absatzwachstum im Vergleich zum Vormonat mit einem Plus von nur 1,6 Prozent mickrig aus.

Trotzdem schlägt sich das Geschäft mit Nutzfahrzeugen schwach und BYD ist gegenüber großen Nutzfahrzeugherstellern noch eine kleine Mücke. Ein Lichtblick könnte...