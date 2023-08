BYD-Aktie: Chancen auf ein starkes Comeback!

Das in China ansässige Unternehmen BYD konnte am Mittwoch einen weiteren Gewinn auf den Aktienmärkten verzeichnen. Der Aufschwung betrug zwar nur 0,5 %, bringt jedoch die Marke von 30 Euro im Chartbild deutlich näher. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass der Markt die Unternehmenszahlen positiv aufnimmt und somit den Analysten Recht gibt, denen zufolge BYD ein hohes Kursziel prognostiziert wird.

BYD: Ein Comeback zeichnet sich ab

Nach einer recht schwachen Phase an den Börsen – bedingt durch eine gedrückte Stimmung rund um Chinas Wirtschaft – scheint für das Unternehmen nun wieder ein Licht am Ende des Tunnels zu blinken. Die erste Deflationswarnungen im Reich der Mitte hatten keinen Einfluss auf die beeindruckende Performance von BYD in Bezug auf Produktions- und Vertriebsrezension für E-Fahrzeuge. Trotzdem drängten die...