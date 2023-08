BYD-Aktie: Boomzeit!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Das chinesische Unternehmen BYD, ein Schwergewicht im Bereich der Elektromobilität, hat im ersten Halbjahr beeindruckende Zahlen vorgelegt, die sich in der jüngsten Performance der BYD-Aktie widerspiegeln. Mit einem Gewinnanstieg von atemberaubenden 204,7% auf rund 1,3 Milliarden Euro und einem Umsatzzuwachs von 72,7% auf 33 Milliarden Euro zieht die BYD-Aktie die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich. Zusätzlich hat BYD, an dem der amerikanische Investment-Guru Warren Buffett durch seine Firma Berkshire Hathaway beteiligt ist, auch den etablierten Riesen Volkswagen in seinem Heimatmarkt China überholt.

Zukunftsaussichten der BYD-Aktie: Ein aussichtsreicher Stern am Elektromobilitätshimmel?

Kein Wunder, dass die BYD-Aktie aktuell im Rampenlicht zahlreicher Finanzanalysten steht. Die mehrjährigen Prognosen könnten kaum...