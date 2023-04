BYD-Aktie: Börsen nachhaltig geprägt!

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesen Tagen ist die Aktie von BYD an den Börsen vergleichsweise erstaunlich unterwegs. Der Titel hatte sich in den vorhergehenden Sitzungen wieder erholt, gibt aber am Mittwoch deutlich ab. Die Kurse sind um fast 3 % nach unten abgeschmiert. Dabei hat BYD grundsätzlich gute Nachrichten parat. Die Chinesen haben – wie auch andere Autobauer – gute Nachrichten produziert. Zufrieden scheint aber niemand mit dem Ausstoß zu sein, denn die Notierungen sind binnen einer Woche insgesamt sogar schwächer geworden. Woran mag es liegen – und wie sind die Aussichten für Investoren, die auf die wirtschaftlich an sich ansprechenden Zahlen abstellen?

BYD: Berkshire Hathaway verkauft

Es fällt aktuell allerdings auf, dass die Aktie von Berkshire Hathaway über Monate nun in Teilen aus dem Portfolio gestoßen...