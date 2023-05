BYD Aktie: Der Beginn eines lukrativen Investments!

BYD hat im April fast doppelt so viele Elektroautos wie im Vorjahr verkauft. Die Verantwortlichen rechnen damit, bis Ende des Jahres insgesamt 3 Millionen Autos zu verkaufen und in Zukunft jährlich 3,6 Millionen Elektroautos zu verkaufen. Dies soll durch neue Modelle und Anpassungen an bereits bestehenden Produkten ermöglicht werden.

BYD ist trotz steigendem Preisdruck gut aufgestellt: Das Unternehmen produziert viele wichtige Bauteile selbst und ist dadurch bei der Preisfindung flexibler als manche Konkurrenten, was sich in höheren Margen als bei Tesla zeigt. Auch wenn BYD gegen Markttrends nicht vollständig immun ist, muss das Unternehmen vor einer möglichen Konsolidierung keine Angst haben.



Die Aktionäre scheinen dies ebenfalls erkannt zu haben: Seit März stieg die BYD-Aktie kontinuierlich an, obwohl es immer wieder...