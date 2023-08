BYD-Aktie: Beeindruckendes Wachstumstempo in der Branche

Die jüngste Entwicklung der BYD-Aktie an der Börse war eher stagnierend. Anfang des Monats notierte die Aktie des chinesischen Batterien- und Fahrzeugherstellers am New Yorker Handelsplatz noch bei 35,80 US-Dollar, fiel jedoch bald auf bis zu 34,30 Dollar zurück. Ein kurzlebiges Comeback endete am Freitag bei 35,62 Dollar; am Montag schloss die BYD-Aktie mit einem Kurs von 34,38 Dollar. Trotz dieser Börsenflaute zeigt der Konzern in Sachen Verkaufszahlen ein beeindruckendes Tempo.

BYD nahe an der Marke von fünf Millionen

Im Juli konnte BYD erneut einen Rekordabsatz verzeichnen – insgesamt wurden laut Unternehmensangaben 262.161 Fahrzeuge ausgeliefert. Dies bedeutet eine Steigerung im Vergleich zu den Auslieferungen vom Juni (253.046 Einheiten) und entspricht einem Zuwachs von über 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr – im Juni...