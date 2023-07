BYD-Aktie: Beeindruckendes Wachstum und optimistische Prognosen!

Der Kurs der BYD-Aktie ist bereits zu Beginn des Monats stark gestiegen und verzeichnet ein bemerkenswertes Plus von über 3%. Mit Blick auf die Chartanalyse scheint der Preis in Richtung des Widerstandsbereichs von rund 270 HKD zu steigen. Ein möglicher Durchbruch könnte das Papier sogar rasch in den Bereich von etwa 320 HKD führen. Diese Marke wird als potenzielle Zielspanne betrachtet, da bereits im November 2021 und im vergangenen Juni dort eine Trendumkehr stattgefunden hat. Damit ein nachhaltiger Anstieg möglich ist, muss dieser Bereich auf Wochen- oder Monatsschlussbasis überschritten werden.

Die Prognosen für Gewinn und Umsatz unterstützen das positive Kursmomentum der BYD-Aktie. Experten sehen weitere Steigerungen in den kommenden Jahren voraus. Sowohl der Umsatz als auch das Nettoergebnis und der Gewinn je Aktie...