BYD-Aktie: Beeindruckende Zahlen!

Das in China ansässige Unternehmen BYD hat sich in den letzten Wochen positiv hervorgetan. In der vergangenen Woche stieg die Aktie um bemerkenswerte 6,1%, obwohl sie am Freitag einige Verluste hinnehmen musste. Dennoch bleibt das Potential hoch, wenn die Finanzmärkte die beeindruckenden Kennzahlen des Unternehmens bei ihren zukünftigen Entscheidungen berücksichtigen.

BYD: Die Aussichten sind vielversprechend

Zuletzt veröffentlichte BYD seine Bilanzzahlen für Juni. Hierbei konnte eine Steigerung des Produktionsfaktors sowie der Verkaufszahlen von nahezu 100% verbucht werden. Besonderes Augenmerk legte das chinesische Unternehmen dabei auf NEVs (Fahrzeuge mit alternativen Antriebsformen), während konventionelle Fahrzeugmodelle aus dem Portfolio gestrichen wurden.

Mit Blick auf diese Daten lässt sich bestätigen, dass und warum...