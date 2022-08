BYD-Aktie: BYD betritt den europäischen Markt!

Das chinesische Auto- und Batterieunternehmen BYD steigt in den europäischen Markt ein - und könnte auch Tesla mit Batterien beliefern. Bereits Anfang des Monats gab die schwedische Hedin Mobility Group bekannt, dass sie Personenwagen von BYD in ihrem Heimatland und in Deutschland vertreiben und verkaufen wird. Diese Ankündigung erfolgte kurz nach der Ankündigung von BYD, den japanischen Markt im Juli… Hier weiterlesen