BYD Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Byd wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Byd in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -21,97 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Byd-Aktie (234,39 HKD) mit dem aktuellen Kurs (182,9 HKD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 198,9 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Byd in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen, was die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Im Branchenvergleich erzielte Byd in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -15,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,97 Prozent im Branchenvergleich für Byd. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Byd 18,39 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert von -5,22 Prozent im letzten Jahr. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.