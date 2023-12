BYD Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge zeigen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Byd jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Byd gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Byd dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Byd von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut", weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Byd ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,2 Punkten, was darauf hinweist, dass Byd überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Byd überkauft ist (Wert: 73,84), weshalb das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Byd mit einem Wert von 19,3 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Automobile" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 15,25, womit sich ein Abstand von 27 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.