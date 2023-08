BYD Aktie: Auf der Zielgeraden - beeindruckendes Kursziel!

BYD hat kürzlich einen leichten Rückgang an Dynamik erlebt. Trotzdem bleibt die Aussicht für den chinesischen Konzern auch zu Beginn der neuen Woche vielversprechend. Am Freitag vor dem Wochenende verlor die Aktie fast -3 %, konnte aber innerhalb einer Woche immer noch ein stattliches Plus von etwas mehr als 5 % verbuchen. Die nächste Entscheidung für BYD steht schon bevor: Werden Analysten ihre hohen Kursziele beibehalten?

BYD: Baldige Präsentation der Finanzergebnisse

Die Chinesen werden in naher Zukunft ihre Quartalszahlen für das abgelaufene zweite Quartal präsentieren. Dies ist eine gute Nachricht, da BYD sicherlich zumindest von starken Verkaufs- und guten Produktionszahlen in den Monaten Mai und Juni profitieren wird. Auch der Juli zeigte laut jüngsten Berichten im Vergleich zu den Vorjahresmonaten sehr positive...