BYD-Aktie: Auf dem Weg zum Durchbruch? Beeindruckende Ziele!

BYD bleibt weiterhin ein Favorit unter den Analysten. Am vergangenen Freitag konnte das chinesische Unternehmen sein positives Image erneut bestätigen, zum Teil durch eine aktuelle Nachricht, die dem Aktienkurs von BYD in nächster Zeit möglicherweise einen Aufschwung verleihen könnte. Laut Expertenanmerkungen hat die Aktie jedoch ohnehin schon eine solide Basis erreicht. Die Kursziele der Analysten bleiben im Durchschnitt vielversprechend, insbesondere nachdem der Kurs am Freitag um fast 2% gestiegen ist.

Neue Meldungen bezüglich BYD

Nach Angaben vom vergangenen Freitag plant das Unternehmen eine Investition von 1 Milliarde US-Dollar zur Förderung eines Joint Ventures in Indien. Dieses Vorhaben beinhaltet den Bau von Fahrzeugen und Batterien – mit “Megha Engineering & Infrastructures” als mutmaßlichem Partner.

Gemäß dieser...