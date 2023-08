BYD-Aktie: Auf dem Vormarsch!

Ab kommenden Montag könnte sich das Schicksal für BYD möglicherweise erneut ändern. Nach einer enttäuschenden Woche, in der ein Rückgang von über -10 % zu verzeichnen war, gilt es jetzt, neue Energie zu sammeln. Denn schon bald könnten die Winde des Marktes wieder zugunsten von BYD wehen. Trotz seiner aktuellen Darstellung an den Finanzmärkten ist BYD wirtschaftlich definitiv robuster und diese Stärke dürfte sich voraussichtlich am 28. August offenbaren.

August – Ein kritischer Zeitpunkt für BYD

An diesem Tag wird BYD seine Quartalsberichte vorlegen. Die Bedeutung dieser Berichte ist enorm, da der Markt in den letzten Tagen die fundamentalen Wirtschaftsdaten von BYD offensichtlich nicht ausreichend gewürdigt hat.

Es wird erwartet, dass BYD dieses Jahr einen deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Mit...