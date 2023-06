BYD-Aktie: Auf Erfolgskurs!

Im Handel am Freitag vor dem Wochenende hat BYD endlich einen bedeutenden Schritt vollzogen: Die Aktie überwand die wichtige Marke von 30 Euro. Dies gilt als deutliches Signal für den Titel. Somit bewegt sich das Unternehmen im Gleichschritt mit einem E-Mobilitätskonkurrenten – hier Tesla – nach oben. Der Trend könnte weiter anhalten, so der Eindruck.

BYD: Beeindruckende Performance

In letzter Zeit hat das Unternehmen einen sehr starken Eindruck am Markt hinterlassen. Mit dem Verkauf der Fahrzeuge Dolphin und Seagull haben die Chinesen laut verschiedenen Berichten eine Duftmarke gesetzt. Im Mai zeigten auch die NEV (New Energy Vehicles) des Unternehmens eine deutliche Sprache: Es gab eine neue Höchstmarke im Absatz für BYD.

Ähnlich wie beim Konkurrenten Tesla scheinen sich die Börsen an den Hype um die E-Mobilität...