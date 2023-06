- BYD-Aktie: Analyse und Bewertung

Die BYD-Aktie hat ihren jüngsten Anstieg am Mittwoch vorerst gestoppt: Im New Yorker Handel sanken die Papiere des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers um 2,4 Prozent auf unter 32 US-Dollar. Trotzdem bleibt der Wertzuwachs der BYD-Aktie im Juni mit etwa acht Prozent beachtlich. Das überrascht nicht, da das Unternehmen im Mai einen neuen Verkaufsrekord von insgesamt 235.197 Fahrzeugen weltweit vermeldete. Allerdings wurden nur gut über 10.000 Einheiten ins Ausland verkauft. In Deutschland sind die Zulassungszahlen in ihrem Marktanteil kaum zu erfassen.

BYD verbucht lediglich 54 Zulassungen im Mai in Deutschland

Laut offizieller Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden im Mai 2023 insgesamt 246.966 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, was einem Anstieg von 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat...