BYD-Aktie: Als wäre nichts gewesen!

Selten zuvor wurde die Welt von derart vielen Krisen geplagt wie dieser Tage. Vom Krieg in der Ukraine über die noch immer nicht durchgestandene Corona-Pandemie bis hin zur hohen Inflation und Rezessionsängsten haben die Anleger die freie Auswahl, worüber sie sich am meisten Sorgen machen möchten. Und dann sind da noch gigantische Herausforderungen wie der Klimawandel. All das führte im… Hier weiterlesen