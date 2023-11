BYD-Aktie: Alarmstimmung in China!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Wer in BYD investiert hat, muss aktuell etwas Geduld mitbringen, mahnen die Börsen. BYD hat am Donnerstag mehr als -0,9 % abgegeben. Trotz der guten Zahlen, die BYD zuletzt ablieferte, fehlt es noch an vielem.

BYD ist im charttechnischen Aufwärtstrend. Dies allerdings gilt nur, wenn die langfristige Perspektive gewählt wird. BYD ist kurzfristig klar im Seitwärtstrend. Zumal: BYD hat nicht einmal die Hürde von 30 Euro klar überwunden.

BYD hat auch bei den technischen Analysten wieder einen schweren Stand. Denn die 100- und die 200-Tage-Linie konnten kaum distanziert werden. Der Titel löst sich einfach nicht aufwärtts.

Die guten Zahlen helfen nicht: BYD

Am Donnerstag zeigte sich erneut, dass die guten Zahlen einfach nicht helfen. Der Titel dringt nicht durch. Die Experten-Analysen, die auf Marketscreener publiziert werden,...