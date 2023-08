BYD-Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Prognosen im Überblick

Heute richtet sich das Augenmerk des Marktes mit Sicherheit auf BYD. Die Quartalszahlen aus China ziehen die Notierungen in ihren Bann und es scheint, als würden Kursanalysten den Markt unterschätzen. Die vorhergesagten Kursziele der Analysten sind bedeutend höher als das, was normalerweise von Unternehmen im E-Markt erwartet wird. Nach einer soliden Woche schließt BYD mit einem Plus von 3,30 % ab und wirft nun die Frage auf: Werden die Geschäftszahlen so stark sein, dass der Preis deutlich steigt?

Die Finanzzahlen erreichen uns: BYD

Der Markt hat in den letzten Tagen offenbar keine besonders guten Zahlen erwartet. Trotz eines Anstiegs um gut 3% in der vergangenen Woche verzeichnete BYD Rückgänge – obwohl das Unternehmen sowohl bei Produktion als auch Vertrieb von Elektroautos interessante Zahlen vorlegen konnte, welche...