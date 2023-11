BYD-Aktie: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

BYD hat am Dienstag an den Börsen einen schlechten Start erlebt. Die Notierungen sind nach dem kleinen Gewinn am Montag wieder gefallen. Konkret: Es ging um mehr als -3 % abwärts. Das ist vergleichsweise überraschend, denn die Chinesen haben am Montag die Quartalszahlen präsentiert. Die sind an sich sehr gut ausgefallen.

Der Grund für den Rückgang dieser und anderer Aktien aus dem “Hongkong”-Segment ist denn auch wirtschaftlicher Natur. Die Produktionstätigkeit in China, so wurde gemeldet, ist gefallen. Es ging um den chinesischen “Einkaufsmanagerindex”, der auf 49,5 Punkte von 50,2 Punkten im Vormonat gefallen ist.

Solche Zahlen sind an sich nicht besonders bedeutend, denn dass die China-Produktion derzeit nicht bestens läuft, ist eigentlich bekannt. Das BIP soll im vergangenen Quartal um etwa 1,5 % gestiegen sein.

BYD...