BYD-Aktie: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was ist bloß mit der Aktie von BYD los, fragen Analysten und Beobachter mittlerweile. Die Chinesen finden an den Börsen derzeit recht wenig Unterstützung. Die Notierungen sind am Dienstag um ca. -1 % gesunken. Dies führt die Aktie zwar nicht direkt in den Abwärtstrend. Dennoch sehen Analysten und sicherlich auch Investoren inzwischen eine leichte Enttäuschung über den Verlauf des Kurses.