BYD-Aktie: Absturz trotz brillanter Zahlen, das ist der Grund!

Liebe Leserin, lieber Leser, beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten:Ich bin weiterhin absolut von der BYD-Aktie überzeugt. Der Grund dafür sind die brillanten Zahlen, die jüngst veröffentlicht wurden. Genau so stark wie meine positive Haltung diesem Wert gegenüber, war mein Erstaunen, dass sich die Aktie in den vergangenen Tagen stark südwärts bewegte. Am vergangenen Montag stand hier noch ein Kurs… Hier weiterlesen