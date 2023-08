BYD-Aktie: 49% - Eine dreiste Entwicklung!

Am vergangenen Freitag hat BYD erneut einen Rückgang verzeichnet, wobei die Kurse etwa 2% fielen. Diese Performance wird von einigen Analysten als besonders schwach angesehen, obwohl diese im Allgemeinen sehr optimistisch hinsichtlich der Wertentwicklung von und für BYD sind. Dennoch zeigte sich bereits in den vorangegangen Tagen eine gewisse Schwäche bei den Notierungen. Am 28. August stehen nun die Quartalszahlen an – hier könnten sich neue Impulse für die Aktie ergeben.

Zukunftsblick: Die Auswirkung der Quartalszahlen auf BYD

Diese bevorstehenden Zahlen sind entscheidend, um wieder ein anderes Bild auf das Unternehmen werfen zu können. In den letzten Monaten meldete BYD immer wieder starke Produktions- und Verkaufszahlen seiner E-Fahrzeuge, was wahrscheinlich auch Einfluss auf die Bilanzen des vergangenen Quartals haben...